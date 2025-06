Nowa darmowa gra na Steam. Zanurz się w zagadkę tajemniczej karczmy

Gra za darmo od dziś jest dostępna na Steam. To singleplayerowe “first-person mystery” The Tavern in the Woods wciąga klimatem i opowieścią.

Wcielasz się w zmęczonego podróżnika, szukasz schronienia i jedzenia, ale zamiast tego natrafiasz na ciszę, puste stoły i pytania bez odpowiedzi. Ta krótka i intensywna przygoda przenosi do świata pełnego średniowiecznego niedostatku, gdzie każdy krok po drewnianych deskach karczmy pogłębia tajemnicę. A przynajmniej tyle obiecują twórcy!

Gra za darmo, która stawia na immersję

The Tavern in the Woods to gra “chodzona”, więc nie uświadczysz tu starć z wrogiem. Zamiast tego skupiasz się na eksploracji i odkrywaniu historii ukrytej w zakamarkach budynku i wśród zarośli okalających karczmę. W grze nie znajdziesz broni ani wierzchowca, bo to nie o rozprawianie się z przeciwnikami chodzi, lecz o napięcie wypływające z samotności i czekania na rozwój wydarzeń. Twoim zadaniem jest odkryć, dokąd zniknęli wszyscy, którzy tu mieszkali, i czy stoi za tym jakaś złowieszcza siła.

Dzięki sugestywnej oprawie audio i wizualnej przeniesiesz się w mroki średniowiecza. Wnętrza karczmy są skąpane w półmroku, a zgrzyt skrzypiących desek i trzask ognia w kominku potęgują uczucie niepokoju. Nie brakuje momentów, w których poczujesz, że to nie tylko gra, ale interaktywna opowieść, w której każdy ruch zbliża do rozwiązania zagadki.

Gra została stworzona z myślą o jednej sesji, więc nie ma funkcji zapisu. Pełne przejście zajmuje zwykle 30 minut do godziny, choć uważni odkrywcy mogą spędzić w karczmie nawet 1–2 godziny, szukając wszystkich szczegółów i ukrytych wskazówek. Taka długość wygodnie wpisuje się w model free-to-play. Pobierasz, grasz od razu i decydujesz, czy chcesz wrócić do tej historii.

Źródło: Steam