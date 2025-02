Ta gra za darmo na Steam to świetna opcja na granie z kumplami. Sieciowa kooperacja w drużynach

The Local – gra za darmo na Steam

Szybka gra ruchowa, luźno inspirowana Surf i B-Hop. Zawiera 5 trybów gry, tryb wieloosobowy i duży świat przypominający plac zabaw. Opanuj ruch i podbij tabele wyników – tak twórcy zachęcają nas do sprawdzenia The Local. To nowa gra za darmo, która jest dostępna na platformie Valve. Nie jest to typowy FPS. Chociaż rozgrywkę śledzimy z poziomu oczu postaci, to w rzeczywistości nie chodzi o strzelanie, a wspomniany ruch.

Charakterystyczny styl graficzny świetnie dopełnia dynamiczną rozgrywkę, w której chodzi o bieganie, skakanie i miejski surfing. Tytuł pozwoli wam sprawdzić się w kilku trybach rozgrywki i pokonać dostępne próby czasowe.

Grę dodacie do swojego konta bezpłatnie z poniższego linku:

Obecnie produkcja może pochwalić się pozytywnymi ocenami. Dobry odbiór gry z pewnością zachęca do sprawdzenia, podobnie jak cena. Tytuł dodacie do swojej biblioteki zupełnie za darmo.

Źródło: Steam