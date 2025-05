Zróbcie porządek na ulicach dzięki Riot Control Simulator do sprawdzenia za darmo na Steam

Riot Control Simulator: Rookie Day to bezpłatny prolog do pełnej wersji gry, który właśnie pojawił się na Steam. W tej krótkiej, jednorazowej przygodzie wcielacie się w rolę nowicjusza w oddziale kontroli tłumu tuż po meczu piłkarskim. Waszym zadaniem jest zabezpieczenie okolicy, ochrona postronnych osób i opanowanie niewielkiego zamieszania przy użyciu barier, pałek czy gazu. Dzięki prostym starciom i systemowi dowodzenia własną drużyną poznacie podstawy taktyki policyjnej – od negocjacji aż po zatrzymywanie i przeszukania podejrzanych.

Krótkie, ale wymagające spojrzenie na symulację

Rookie Day oferuje zestaw scenariuszy osadzonych w ciasnych miejskich uliczkach, gdzie każdy błąd może zaognić sytuację. Gra wymaga przemyślanego planowania i priorytetyzacji zadań – od wyznaczania perymetrów ochronnych po decyzje, czy użyć siły, czy spróbować mediacji.

Choć prolog jest krótki, deweloperzy z Corpix Games pokazują, jak rozbudowana może być symulacja policyjnych procedur. Po ukończeniu Rookie Day otrzymacie przedsmak rozgrywki, która w pełnej wersji obiecuje znacznie więcej map oraz zaawansowanych mechanik. Recenzje graczy na Steamie są na razie mieszane – ok. 60% z 100 opinii ocenia ten prolog pozytywnie. Chwalone jest klimatyczne podejście do tematu i kilka pomysłów, ale krytyka dotyczy krótkiego czasu zabawy i bugów. Mimo to Rookie Day to dobry sposób na szybkie sprawdzenie, czy gra w większym formacie będzie warta czasu.

Jeżeli interesuje was realistyczna symulacja interwencji policyjnej, pobierzcie Riot Control Simulator: Rookie Day z Steam za darmo – to jedyna okazja, by poznać fragment pełnej produkcji przed oficjalnym debiutem.

Źródło: Informacja prasowa