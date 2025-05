Amazon Luna z nowymi grami za darmo. Kilka tytułów premium tylko przez krótki czas

Poniższe gry dotyczą tylko usługi Luna, czyli streamingu gier na naszą maszynę, bez potrzeby pobierania plików, ściągania launchera czy czegokolwiek takiego. Wystarczy tylko się zalogować na konto posiadające subskrypcję Amazon Prime Gaming i tylko tyle! Dodam, że niedawno Amazon ujawnił również ofertę darmowych prezentów w ramach usługi. Całość znajdziecie w tym artykule.

Amazon Luna z nowymi grami w chmurze:

LEGO Star Wars The Complete Saga — dostępne do 8 maja

— dostępne do 8 maja LEGO Star Wars III The Clone Wars — dostępne do 8 maja

— dostępne do 8 maja Death Stranding Director’s Cut — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja Star Wars Pinball — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja RİMS Racing — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja House of Golf 2 — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja Mail Mole — dostępne do 31 maja

— dostępne do 31 maja Haven — dostępne do 31 maja

Co ciekawe, to nie cała oferta, bo z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen (May the 4th) przygotowano specjalną niespodziankę — przez 24 godziny, 4 maja, dostępna była gra STAR WARS Jedi: Fallen Order. Jest też dobra wiadomość. Dodatkowo, od 1 do 8 maja, można zagrać w klasyki LEGO. Wśród nich jest LEGO Star Wars: The Complete Saga oraz LEGO Star Wars III: The Clone Wars. Dla fanów flipperów udostępniono Star Wars Pinball, dostępne przez cały miesiąc.

Poza uniwersum Gwiezdnych Wojen, oferta obejmuje również inne tytuły. Wśród nich znajduje się Death Stranding Director’s Cut — rozbudowana wersja gry Hideo Kojimy. Miłośnicy symulacji mogą sprawdzić Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition. Fani wyścigów mają RiMS Racing. Dla tych, którzy szukają czegoś lżejszego, dostępne są House of Golf 2 oraz urocza platformówka Mail Mole.

Źródło: Amazon Blog Luna