Atlantyda czeka w tej grze akcji. Nowa gra za darmo na Steam

Atlantyda to jednak z najciekawszych tajemnic w historii ludzkości. Dla jednych bujda na resorach, dla innych teoria spiskowa i faktyczne miejsce, które swego czasu stanowiło przykład cudu ludzkiej cywilizacji. Chcecie je odwiedzić osobiście? No dobra, to może się nie uda – ale w grze wideo już tak. Nowa gra za darmo na Steam wam to umożliwi.

Odkryj tajemnicę Antalntydy — nowa gra za darmo na Steam

Zanurz się i rozwiąż tajemnicę Atlantydy! Eksploruj głębiny w tej izometrycznej grze akcji, walcz ze Strażnikami i obudź moce w swojej Kotwicy, aby odkryć prawdę stojącą za upadkiem Cywilizacji. – tak twórcy zachęcają nas do zapoznania się z grą Anchor: Quest for Atlantis. Lubicie klasyczne slashery w izometrycznym rzucie kamery? Jeżeli tak, to ta produkcja z pewnością przypadnie wam do gustu.

Grę pobierzecie bezpłatnie z poniższego linku — bezpośrednio na platformie Steam:

Źródło: Steam