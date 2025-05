Parkourowy shooter z mocną historią na Steam. Gra za darmo do pobrania

Dynamiczna akcja, intensywny parkour i psychodeliczna podróż przez umysł. Tak prezentuje się w skrócie nowa gra za darmo. Premiera tego nietypowego FPS-a właśnie się odbyła i już teraz można go przetestować na własnej skórze.

Twórcy postawili na mocne wejście: Relapse to nowa gra za darmo, co czyni ją obowiązkową pozycją dla fanów takich tytułów jak DOOM czy Ultrakill. To niezależna produkcja z wyrazistą oprawą i oryginalnym pomysłem na narrację. Warto dać jej szansę, zwłaszcza że nie kosztuje ani grosza.

Relapse – gra za darmo do pobrania

Wcielasz się w Kin, czyli byłego freerunnera i uzależnionego, który po długim ciągu próbuje odzyskać swoje wspomnienia. Jego przeszłość ożywa w formie brutalnych, surrealistycznych poziomów, przez które musi się przedzierać za pomocą parkourowych umiejętności, broni palnej i specjalnych mocy.

To nie tylko strzelanka, lecz również metaforyczna podróż przez zniszczoną psychikę. Czy zdołasz nie zrelapsować?

Mechaniki i zawartość – co oferuje „Relapse”?

Dynamiczny parkour: wall-runy, wspinaczki, ślizgi i płynna nawigacja przez gęsto zabudowane poziomy.

wall-runy, wspinaczki, ślizgi i płynna nawigacja przez gęsto zabudowane poziomy. Intensywna walka: zróżnicowane bronie i aż 6 mocy Neuro oraz 6 Vitals , czyli umiejętności specjalnych, które zmieniają zasady gry.

zróżnicowane bronie i aż oraz , czyli umiejętności specjalnych, które zmieniają zasady gry. Tryby rozgrywki , czyli co oprócz poznawania fabuły: Time Trials – sprawdź się w wyzwaniach czasowych, testując swoje platformowe skille. Void Arena – tryb przetrwania, w którym walczysz z kolejnymi falami przeciwników.

, czyli co oprócz poznawania fabuły: Unikalne lokacje: przemierzysz m.in. Retroit, Mindbreak i Apartment. To abstrakcyjne miejsca zbudowane z fragmentów umysłu głównego bohatera.

Czy warto zagrać?

„Relapse” to produkcja, która może zaskoczyć nie tylko gameplayem, ale też odważnym podejściem do tematu uzależnień, winy i samopoznania. Dla wielu graczy może to być nie tylko adrenalina i widowiskowe strzelanie, ale również coś więcej.

