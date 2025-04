Gra za darmo. Nowe RPG akcji z ocenami 10/10 już na Steam

To kolejna już dzisiaj gra za darmo, którą polecamy osobom zakochanym w gatunku RPG. Po rozchwytywanej premierze o epickiej skali Wuthering Waves przyszła pora na równie interesujące Chronicles of the Celestial Way. A jeśli wolicie darmowe strzelanki, platformówki czy horrory, przejrzyjcie nasze zestawienie 64 nowych bezpłatnych premier na Majówkę.

Chronicles of the Celestial Way – nowa gra za darmo z wysokimi ocenami

To dynamiczna gra akcji RPG osadzona w świecie inspirowanym chińską mitologią, oferująca intensywne walki, rozwój postaci oraz system wzmacniania ekwipunku.

Akcja gry toczy się w czasach starożytnych, gdzie różne plemiona toczą nieustanne wojny. Szczególnie groźne jest plemię Jiuli, dowodzone przez potężnego Chiyou. W obliczu zagrożenia, pięć wielkich plemion – reprezentujących żywioły metalu, drzewa, wody, ognia i ziemi – tworzy sojusz, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. W celu pokonania Chiyou, liderka plemienia ziemi, Nuwa, proponuje stworzenie wojowników z wykorzystaniem mocy pięciu żywiołów.

Wcielamy się więc w bohatera, który przemierza świat pełen niebezpieczeństw, walcząc z przeciwnikami, zdobywając doświadczenie i ulepszając swój ekwipunek. Gra oferuje zarówno pojedynki z potworami, jak i wyzwania w lochach oraz starcia z innymi graczami.

Chronicles of the Celestial Way – pobierz grę za darmo na Steam

Chronicles of the Celestial Way posiada obecnie 19 recenzji na Steam. Może to niewiele, ale kto już spróbował zagrać, wystawił grze pozytywna notę. Zatem póki co, widzimy przy niej średnią ocen na poziomie 10/10! Tytuł posiada interfejs oraz napisy w języku angielskim.

