Ta gra na Steam nagle stała się darmowa. Wcześniej trzeba było płacić

MUZY to krótka, mroczna przygoda z elementami horroru, która wcześniej kosztowała 22,99 zł. Teraz to gra za darmo dostępna na Steam! I choćby dlatego warto ją odebrać.

To dobra wiadomość dla fanów klimatycznych gier niezależnych. MUZY, wcześniej płatna produkcja, jest teraz dostępna bez opłat na Steamie. Wystarczy jedno kliknięcie, by przypisać ją do konta – i nie trzeba się martwić żadnym czasowym dostępem. Choć nie wiadomo, jak długo potrwa ta promocja, warto się pospieszyć, bo liczba darmowych okazji tego typu jest ograniczona.

Mroczna historia pluszowej maskotki — nowa gra za darmo

MUZY opowiada o prywatnym detektywie badającym opuszczony kompleks firmy NeuroWorld, która niegdyś zajmowała się produkcją interaktywnych zabawek z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Jedną z nich był tytułowy MUZY – uroczy pluszak z niepokojąco dużym potencjałem. Gdy dochodzi do serii tajemniczych incydentów, zostaje zamknięty cały obiekt, a gracz musi odkryć, co naprawdę się tam wydarzyło.

Rozgrywka stawia na eksplorację, powolne odkrywanie fabuły i zagadki środowiskowe. Nie jest to typowy horror z jumpscare’ami – bardziej opowieść z duszną atmosferą i narastającym napięciem. Gracze porównują klimat gry do tytułów takich jak Poppy Playtime czy Hello Neighbor.

Aby odebrać MUZY, wystarczy zalogować się na Steam i kliknąć przycisk “Zagraj” na stronie gry. Tytuł zostanie przypisany do konta na stałe. Nawet jeśli nie planujesz grać od razu – warto dorzucić do swojej kolekcji, póki jest za darmo. Wszystko przecież może się zmienić, skoro już raz za grę trzeba było płacić.

