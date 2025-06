Gra za darmo w unikatowym klimacie | Newsy - PlanetaGracza

Logiczna gra za darmo na Steam już dostępna. Katharsi to krótka, darmowa wyprawa w mroczne wnętrza katedry, z zagadkami świetlnymi i intrygującą historią.

Na Steamie zadebiutowała nowa gra, która może zainteresować fanów spokojniejszych, ale klimatycznych tytułów. Katharsi to bezpłatna produkcja stworzona przez grupę studentów z holenderskiego Breda University of Applied Sciences.

Katharsi jako gra za darmo na Steam

W Katharsi wcielamy się w postać przemierzającą wnętrza ogromnej, bizantyjskiej katedry. Miejsce to zostało zniszczone przez tajemniczą plagę, a nasz cel jest jasny: oczyścić je przy pomocy światła. Cała rozgrywka skupia się na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek logicznych, które opierają się na manipulowaniu światłem oraz współpracy z tajemniczym towarzyszem.

Nie brakuje tu mistycznej atmosfery. Architektura katedry, przytłumione kolory i niepokojący klimat budują poczucie zagrożenia i tajemnicy. Gracze odkrywają kolejne fragmenty fabuły, która powoli ujawnia, kim naprawdę jest nasz towarzysz i jaka jest geneza dziwnej choroby niszczącej to miejsce.

Katharsi to efekt pracy piętnastoosobowego zespołu studentów, którzy stworzyli grę jako część zaliczenia na trzecim roku studiów. Pełna wersja zadebiutowała właśnie w czerwcu i, co ważne, po tej aktualizacji projekt nie będzie dalej rozwijany. To więc zamknięta całość, którą można przejść w jedno popołudnie.

