Tanie gry do 20 złotych. Mega promocje, 30 genialnych ofert

Tanie i dobre gry są najlepsze, bo są… no cóż, tanie i dobre, jak to mówi znane każdemu prawidło. Wybraliśmy 30 ofert na przecenione hity lub dobrze przyjęte produkcje z ostatnich 5 lat. Wszystkie kosztują maksymalnie 20 złotych, przy czym oszczędność jest często wielokrotnością finalnej ceny. Nie zabrakło niezależnych hiciorów i gier, które niemal z miejsca zyskały wielką sympatię krytyków i graczy, a także większych premier dostępnych dziś w znacznie niższej cenie.

No kto by pomyślał, że dożyjemy czasów, gdy faktycznie warto czekać na przeceny. Tak, wiem jak to brzmi, ale posłuchajcie. Promocje, rzecz jasna, zawsze istniały, ale niegdyś nie były aż tak spektakularne, łatwo dostępne i… w zasadzie regularne. Może i nie wszyscy są zachwyceni powszechnością cyfrowej dystrybucji, lecz jedno trzeba jej przyznać – jest o wiele taniej. Nawet po kilku miesiącach od premiery da się złowić złotą rybkę w postaci nawet ponad 50-procentowego rabatu na hiciora AAA. W ciągu ostatnich zaledwie pięciu lat, tego typu wartych uwagi, niegdyś drogich, a teraz tanich tytułów, sporo się namnożyło. Tanie gry są aż tak powszechne, że ciężko jest wręcz coś wybrać.

Najlepsze tanie gry z ostatnich 5 lat

O ile największe wrażenie robią faktycznie “duże” pozycje przecenione o niebagatelne pieniądze, o tyle nie warto zapominać również o cenionych grach indie. Wiele z nich mogło niejednokrotnie liczyć na znaczek “Gry Roku”, bardzo wysokie oceny, uwielbienie graczy i tym podobne. No i oczywiście jest też segment AA. Przez wielu niedoceniony, który może w najbliższych latach okazać się wielką nadzieją branży gier.

Nie będziemy jednak rozprawiać o ważnych tytułach, a o promocjach na nie. Na następnych stronach znajdziecie łącznie 30 przecenionych gier z najważniejszych sklepów. Zebraliśmy oferty z GOG-a, Steam, Instant-Gaming i tym podobnych platform. Czym się kierowaliśmy? Jakością, przeceną i popularnością. Znaleźliśmy więc najlepsze promocje na świetnie przyjęte tytuły, z których zdecydowana większość cieszy się naprawdę wysokimi notami na Metacritic. W niektórych przypadkach wystarczy jednak rekomendacja graczy na takim choćby Steam.

Tanie i dobre gry w postaci niezależnych skarbów, które rozkochały w sobie graczy i krytyków na następnej stronie! Spoiler: jest sporo polskich gier!