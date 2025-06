Na Steam zadebiutowała właśnie zdrowo walnięta gra dostępna za darmo

Cards, the Universe and Everything to absurdalnie rozbudowana gra, która pozwala tworzyć talie z postaciami historycznymi, mitologicznymi, zwierzętami… i wszystkim pomiędzy.

Zobacz koniecznie: Najdziwniejsza praca świata. Darmowa gra na Steam ze 100% pozytywnych recenzji

Loki kontra mops, czyli gra za darmo bez granic

W grze znajdziesz ponad 5000 kart z tak różnych kategorii, jak fizyka kwantowa, paleontologia, starożytne cywilizacje czy… rozjuszone gęsi. Możesz wystawić do walki Napoleona, Sfinksa, Henryka VIII albo magiczne stworzenia i przekonać się, kto faktycznie rządzi uniwersum. Wszystko to z humorem, nutką edukacji i ogromną dawką chaosu.

Cards, the Universe and Everything nie stawia na mikropłatności czy paywalle. Rozgrywka opiera się na kolekcjonowaniu i wymienianiu się kartami z innymi graczami z całego świata. Można grać uczciwie, można też kombinować. Łączenie duplikatów pozwala tworzyć nowe, potężne karty, a tajne przepisy odkryte w trakcie gry mogą zmienić przebieg każdej rozgrywki.

Każda arena ma inne zasady i niespodzianki, co zmusza do ciągłego dostosowywania strategii. Dodatkowo, regularne wydarzenia, wyzwania i system trofeów motywują do dalszej gry. A wszystko to w lekkiej, przystępnej oprawie z opisami pełnymi ciekawostek i humoru. Cards, the Universe and Everything to nie tylko zwariowana karcianka, ale też nieoczywista lekcja wiedzy o świecie. Warto sprawdzić, choćby po to, by przekonać się, czy Henryk VIII faktycznie zniszczy czarną dziurę.

Źródło: Steam