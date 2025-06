Najdziwniejsza praca świata. Darmowa gra na Steam ze 100% pozytywnych recenzji

Gra, która doprowadzi cię do szału i to za darmo. A Simple Job już na Steam. Może okazać się ciekawą premierą dla fanów unikatowych przygodówek.

Jest tylko jeden przycisk. Jeden zakaz. I jedna bardzo wkurzająca narracja. Brzmi prosto? Tak ci się tylko wydaje.

Gra za darmo, która może Was zdenerwować

A Simple Job to nowa, darmowa gra na Steam, która z pozoru brzmi jak najłatwiejsza robota świata. Masz jedno zadanie: nie naciskać czerwonego przycisku. Ale wiadomo, jak to bywa. Kiedy coś jest zbyt proste, zawsze kryje się w tym haczyk. A tutaj haczyków jest cała masa! Od irytującego głosu narratora (trochę jak Clippy na kofeinowym haju), przez absurdy fabularne, aż po kilkanaście alternatywnych zakończeń, które wywracają całą koncepcję do góry nogami.

Na graczy czeka kilka odjechanych osiągnięć, zwariowany humor i minimalistyczna forma, która jednak szybko zamienia się w szaleństwo. Twórcy ostrzegają zresztą uczciwie: to gra, która „powoli doprowadza cię do obłędu”. I, co najważniejsze, wszystko to możesz sprawdzić za darmo.

Choć A Simple Job dopiero co trafiło na Steam, już może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem. Na ten moment gra ma 100% pozytywnych recenzji, a gracze chwalą ją za absurdalny humor i niespodziewaną głębię, która kryje się za jednym… czerwonym przyciskiem. Warto dodać, że tytuł jest w pełni darmowy, nie wymaga żadnych mikropłatności ani kont zewnętrznych.

