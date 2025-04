Smaż burgery w piekle. Unikalna darmowa gra zadebiutowała na Steam

Na Steam właśnie wylądowała nietypowa propozycja dla fanów horrorów z przymrużeniem oka — Greed’s Grub, darmowa gra FPP, w której wcielamy się w pracownika przeklętej burgerowni gdzieś w głębinach piekła. Gracz ma jedno zadanie: przetrwać pięć dni serwując burgery najbardziej groteskowym klientom, jakich można sobie wyobrazić. Brzmi jak staż w fast foodzie? Być może, ale tutaj konsekwencje błędu są nieco bardziej… piekielne.

Greed’s Grub, piekielna gra za darmo na Steam

Nasza postać trafia do tego miejsca w ramach pokuty za grzechy. Co zrobiła? Nie wiadomo, ale musiało być naprawdę źle. Teraz przez pięć dni musi obsługiwać napływających klientów spod znaku koszmarów nocnych. Każdy dzień staje się coraz trudniejszy, a tempo i poziom napięcia rosną. Gracze muszą grillować, składać zamówienia i — co najważniejsze — nie zawieść.

Nad całą operacją czuwa szef — postać, która nie zna litości. Nie ma miejsca na pomyłki czy opóźnienia. Jeśli coś pójdzie nie tak, konsekwencje mogą być znacznie gorsze niż po prostu zwolnienie z pracy. To nie tylko symulator smażenia burgerów — to walka o życie z timerem i potworami na karku.

Greed’s Grub przyciąga nie tylko dziwacznym klimatem, ale też faktem, że można ją zgarnąć za darmo. Krótka, intensywna rozgrywka, pełna groteski i absurdu, to ciekawy sposób na spędzenie wieczoru — zwłaszcza jeśli lubicie, gdy gry serwują wam zarówno napięcie, jak i czarny humor. Smacznego!

Źródło: Steam