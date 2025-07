Gra za darmo dla fanów fantasy, oferta nie do odrzucenia | Newsy - PlanetaGracza

Na Steam za darmo wylądowała nowa gra, Celestial City Fantasy. To niejako fantasy SimCity na Unreal Engine 5 i własnymi bohaterami RPG.

Nie budujesz tu zwykłego miasta. Tworzysz niebiańską metropolię dryfującą nad chmurami, pełną przygód, lochów, NPC-ów i magii. I to całkiem za darmo. Brzmi jak coś, co może spełnić marzenia sporej części graczy, którzy zawsze chcieli stworzyć własne miasto z fabularnych gier, a nie mieli na to środków. Teraz jest znacznie łatwiej.

Gra za darmo dla fanów budowania i fantasy

Celestial City Fantasy to świeżutka gra ekonomiczno-strategiczna, która właśnie trafiła na Steam. Wcielasz się tu w zarządcę podniebnego miasta i rozwijasz je, przyciągając turystów i poszukiwaczy przygód z pomocą powietrznych statków. Całość oparta jest na silniku Unreal Engine 5, więc prezentuje się naprawdę solidnie.

Rozgrywka kręci się wokół budowania setek różnych struktur, każda z własnymi technologiami i efektami. A to dopiero początek! Twoi goście, czyli sterowani przez AI awanturnicy, ruszają na wyprawy przez specjalne portale i wracają z łupami. Sami kupują sprzęt, rozwijają poziomy, zakładają gildie i… komentują rozwój miasta na własnym czacie. Dosłownie.

Jeśli lubisz gry w stylu SimCity, ale zawsze brakowało ci tam elementu RPG, Celestial City Fantasy może być dokładnie tym, czego szukasz. Do tego świat gry to nie jedno miasto, a cały ekosystem zawieszony w przestworzach, pełen losowych zdarzeń, powietrznych karawan i unikalnych wysp z potworami.

Produkcja stawia na pełną symulację życia i ekonomii, gdzie każda decyzja wpływa na rozwój społeczności. Choć projekt wygląda ambitnie, warto pamiętać, że to niezależny debiut. Więc wrażenia mogą być różne. Ale skoro gra kosztuje teraz 0 zł, nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu ją sprawdzić.

Źródło: Steam