Świetna oferta. Normalnie trzeba płacić, ale teraz ten tytuł zgarniecie za darmo

Gra za darmo, która normalnie kosztuje. Nie jest to, co prawda, aż taka promocja jak kilka innych, ale nadal warto odebrać. Przecież nic nie tracimy.

Jeśli masz ochotę na coś lekkiego, pikselowego i pełnego wystrzałów z armat, to sprawdź Caribbean Crashers. Ta niewielka gra strategiczna pozwala wskoczyć za ster własnego statku i rozpętać klasyczną bitwę morską. Trochę strategii, trochę zręcznościówki, sporo wyczucia, no i oczywiście piracki klimat.

Piracka gra za darmo tylko teraz!

Produkcja od Bloxhill nie próbuje udawać wielkiego hitu AAA. To prosta, szybka gra, w której liczy się refleks i dobre wyczucie toru lotu kuli armatniej. Twoim zadaniem jest zatopić wrogie jednostki, zanim one zatopią Ciebie. Brzmi prosto? Bo takie właśnie jest! Ale jest także wciągające. Na Steam zbiera pozytywne recenzje, więc chyba coś w tym jest.

Dzięki obecnej promocji można ją przypisać do swojego konta za darmo i zostawić na zawsze. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta” do piątku 12 lipca do godziny 19:00. Później Caribbean Crashers znów będzie kosztować kilka złotych . Obecnie regularna cena to 8,99 zł, więc nie jest to majątek, ale jak można mieć za 0 zł, to czemu nie?

Nie ma co się oszukiwać. To raczej krótka zabawa na parę wieczorów niż tytuł do katowania miesiącami. Ale jako darmowy przerywnik między większymi produkcjami? Jak znalazł. No i piraci zawsze są na propsie.

