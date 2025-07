Była płatna, powstawała 5 lat! Ta gra za darmo to prezent dla fanów mechów

Mech Merc Company pierwotnie wystartował jako projekt we wczesnym dostępie na Steam. Musieliśmy za niego płacić w momencie startu 43,99 zł. Było to około 5 lat temu i przez ten czas powoli nabierała kształtów. Ostatecznie, by zachęcić do wskoczenia na serwery nowych graczy, tytuł stał się bezpłatny. I tak zostało po ostatecznej premierze, która właśnie miała miejsce na Steam. Twórcy udostępnili grę całkowicie bez opłat w formie freeware. To nowa gra za darmo, którą naprawdę warto się zainteresować.

Mech Merc Company to gra za darmo dla fanów wielkich robotów

Mech Merc Company to symulator walki mechów w stylu lat 90., wzbogacony o mechaniki zarządzania firmą najemniczą. Gracz prowadzi własne przedsiębiorstwo bojowe. Zatem kupujemy i sprzedajemy mechy, zatrudniamy lub zwalniamy pilotów AI, kontrolujemy też wydatki i dobieramy kontrakty, by przetrwać i się rozwijać. Każda misja to taktyczne starcie oparte na celach, które możemy rozgrywać, wystawiając nawet 12 jednostek bojowych. Gra oferuje 21 różnych mechów, szeroki wybór uzbrojenia i możliwość ich rozbudowanej personalizacji.

Choć tytuł nie odniósł sukcesu komercyjnego, nie został też zapomniany. Na Steamie gra zbiera zaskakująco dobre opinie – w momencie premiery jako freeware, blisko 80% recenzji graczy było pozytywnych. Fani chwalą staroszkolny klimat, prostotę systemu zarządzania i klasyczną, taktyczną rozgrywkę, choć niektórzy wskazują na brak dopracowania i nieco surową oprawę audiowizualną.

Mech Merc Company działa wyłącznie na systemie Windows i można go pobrać bezpośrednio z platformy Steam. Tytuł nie zawiera mikropłatności ani ukrytych kosztów. To pełnoprawna gra za darmo, udostępniona z myślą o tych, którzy kochają klimat gigantycznych robotów i wymagających potyczek rodem z lat 90.

To świetna okazja, by przypomnieć sobie czasy klasycznych symulatorów walki mechów. Mech Merc Company może nie zrewolucjonizuje gatunku, ale oferuje solidną porcję retro zabawy bez żadnych opłat.

Mech Merc Company – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam