Atuel za darmo na Steam. Nagradzana gra dostępna bez opłat

Nagrodzona gra za darmo na Steam. Surrealistyczna podróż Atuel czeka na odkrycie! To krótka, ale mocna przygoda z ekologicznym przesłaniem.

Atuel to nietypowa gra, która łączy formę dokumentu z eksploracyjną narracją. Gracz przenosi się do surrealistycznego świata inspirowanego argentyńską doliną rzeki Atuel. W trakcie podróży można przybierać różne formy, od zwierząt po elementy przyrody, by lepiej poczuć puls tego wyjątkowego ekosystemu.

Gra za darmo, czyli transformacja, opowieść i klimat

Tym, co wyróżnia Atuel, jest narracja oparta na prawdziwych rozmowach z historykami, biologami czy geologami. Ich słowa splatają się w opowieść o związku człowieka z naturą i o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na codzienne życie. Brzmi poważnie, ale sposób podania jest niezwykle poetycki i skłania do refleksji.

Audiowizualnie gra robi duże wrażenie. Makunouchi Bento to duet znany z ambientowej elektroniki, tym razem stworzył ścieżkę dźwiękową, która doskonale współgra z onirycznymi krajobrazami. Całość trwa około 30 minut, ale to wystarczy, żeby zostawić ślad w głowie i sercu gracza. Produkcja była już nagradzana na festiwalach, a teraz można ją zdobyć zupełnie za darmo.

Jeśli szukasz czegoś krótkiego, artystycznego i pełnego emocji – Atuel będzie jak znalazł. Warto się pośpieszyć, bo darmowa promocja może nie trwać długo.

