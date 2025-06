Darmowy horror będzie płatny. Odbierz teraz i zachowaj za darmo na zawsze

Na Steamie znów zrobiło się gorąco wokół jednego z mniejszych, ale obiecujących tytułów. Mowa o Altar, darmowym horrorze, który jeszcze przez kilka dni można zdobyć za 0 zł. Już 6 lipca gra przejdzie jednak na model płatny, a za dostęp trzeba będzie zapłacić około dolara. Dobra wiadomość? Jeśli odbierzesz ją wcześniej, zostanie w twojej bibliotece na zawsze i bez żadnych kosztów.

Gra za darmo o duchach

Altar to debiutancka produkcja, która dopiero co wskoczyła w wersję 1.0, ale nadal jest rozwijana. Gracze trafiają tu do upiornego świata nawiedzanego przez ducha, którego trzeba pokonać, niszcząc tytułowe ołtarze. Brzmi znajomo? Może i tak, ale gra wyróżnia się dynamicznym systemem AI, który zmienia zachowanie ducha w każdej rozgrywce. Przez to trudno przewidzieć, kiedy i jak uderzy, co mocno podbija napięcie. Tyle przynajmniej obiecują twórcy…

Obecnie Altar oferuje już podstawowe mechaniki, takie jak narzędzia do egzorcyzmów (np. woda święcona i sól), proceduralnie generowane poziomy czy mroczną, zmieniającą się atmosferę. Gra ma też tryb multiplayer, choć twórcy uczciwie przyznają, że jego funkcjonalność jest na razie ograniczona. Co istotne, wszystkie przyszłe aktualizacje i poprawki będą darmowe dla osób, które zdobędą grę przed zmianą ceny.

Jeśli więc lubisz horrory i nie przeszkadza ci, że gra nie jest jeszcze w pełni ukończona, warto się pospieszyć. Po 6 lipca Altar przestanie być darmowy, ale każdy, kto go wcześniej przypisze do konta, zachowa go bez dodatkowych opłat. Gra może nie jest hitem AAA, ale już teraz widać, że ma potencjał, zwłaszcza dla fanów kooperacyjnych polowań na duchy.

Źródło: Steam