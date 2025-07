Kryminalna zagadka na Alasce. Detektywistyczna gra za darmo na Steam

Jeśli lubisz śnieg, pościgi i zemstę z perspektywy trzeciej osoby, ta gra może być dla ciebie. Na Steam właśnie zadebiutowała nowa darmowa produkcja: Alaska – An Endless Night.

Rusz tropem mordercy pośród śniegów Alaski w grze za darmo

Alaska – An Endless Night to trzecioosobowa przygodówka śledcza, w której wcielamy się w Clarence’a, byłego łowcę nagród, który porzucił broń… aż do momentu, gdy jego brat zostaje zamordowany. Za zbrodnię podejrzewany jest Enyeto, znajomy rodziny, który ucieka w głąb dzikiej, skutej lodem Alaski. Naszym celem jest nie tylko pościg, ale też zrekonstruowanie wydarzeń i odkrycie prawdy. Czy faktycznie Enyeto jest winny? A może trop prowadzi do kogoś zupełnie innego?

Gra kładzie nacisk na eksplorację i analizowanie miejsc zbrodni. Twórcy obiecują sporą swobodę działania, bo to od gracza ma zależeć, jaki los spotka poszukiwanego. To coś więcej niż klasyczny symulator chodzenia.

Pod względem technicznym Alaska wygląda całkiem solidnie. Produkcja stawia na śnieżne krajobrazy i surową estetykę. Wymagania jednak nie należą do najniższych – do komfortowej zabawy zalecany jest procesor klasy i7 lub Ryzen 7, 32 GB RAM i karta pokroju RTX 3060. Na szczęście gra zajmuje zaledwie 4 GB, więc z miejsca nie zapcha dysku.

Na ten moment tytuł dostępny jest w pełni za darmo, co czyni go świetną okazją dla fanów klimatycznych gier narracyjnych. Jeśli lubisz ciężką atmosferę, powolne odkrywanie prawdy i samodzielne podejmowanie decyzji, warto dać tej produkcji szansę.

Źródło: Steam