Nowa darmowa gra na Steam. Twórcy mocno się postarali

Rogue Worlds to połączenie gry akcji z elementami roguelike, stawiając na dynamiczną rozgrywkę i wysoką regrywalność. Gracze wcielają się w poszukiwacza przygód, który wyrusza ku nieznanym światom, by zdobywać surowce i znaleźć skarb. Dzięki prostym mechanikom sterowania zabawa szybko wciąga, a różnorodne układy biomów i lochów sprawiają, że każda sesja jest inna. Ponadto różnorodne modyfikacje broni i pancerzy pozwalają dostosować styl walki do własnych preferencji.

Gra za darmo, czyli Rogue Worlds

Głównym magnesem Rogue Worlds jest bogaty świat, w którym spotkacie zarówno klasyczne biomy typu lodowych pustkowi i gorących pustyń, jak i tajemnicze ruiny z unikalnymi pułapkami. Kiedy eksplorujecie każdy zakątek, musicie uważać na nieprzewidywalne zagrożenia – od agresywnych bestii po zmieniające się warunki pogodowe. Co więcej, za każdym razem zbierzecie inne skarby, dzięki czemu rozwój postaci przebiega niepowtarzalnie.

Rogue Worlds oferuje kampanię fabularną z luźną narracją. Główny aspekt postawiono na rozgrywkę, w tym przemieszczanie się po wymagających terenach i walki z bossami. Całość oprawiono w kolorową, lekko kreskówkową grafikę, która nie obciąża sprzętu, a animacje postaci i efektowne eksplozje dodają dynamiki.

Aby dodać Rogue Worlds do swojej biblioteki, wystarczy odwiedzić stronę gry na Steam i kliknąć “Zagraj”. Gra pozostanie na waszym koncie na zawsze, nawet jeśli zdecydujecie się odinstalować ją po kilku godzinach zabawy. Warto więc skorzystać z okazji, zwłaszcza że darmowe tytuły o wysokiej jakości trafiają na platformę stosunkowo rzadko.

Źródło: Steam