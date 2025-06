Nowa brutalna gra za darmo typu souls-like z domieszką DOOM

Jeśli lubisz retro klimat, walkę na śmierć i życie oraz mroczne lochy, właśnie pojawiła się gra za darmo, która może cię zainteresować. Mowa o The Path of Blades – darmowym dungeon crawlerze w stylu souls-like, który zadebiutował na Steam.

Od razu zaznaczymy, że ta gra za darmo spodoba się przede wszystkim osobom, które na widok pikseli rodem z lat 90. ubiegłego wieku nie dostaną drgawek. The Path of Blades jest stylizowane na dawne lata i jeśli widzicie się w takich klimatach, otrzymacie brutalną, arcade’ową grę akcji osadzoną w mrocznym labiryncie pełnym pułapek, potworów i destrukcyjnych beczek do rozwalenia.

Nowa gra za darmo na Steam. Czym jest The Path of Blades?

Twórcy oferują rozgrywkę z widokiem z pierwszej lub trzeciej osoby. Mamy dynamiczny system walki oraz retro oprawę graficzną inspirowaną klasykami pokroju DOOM-a, ale z domieszką nowoczesnych efektów świetlnych i fizyki.

Co znajdziesz w grze?

Dynamiczna walka wręcz z i-frame’ami, timingiem i szerokim arsenałem broni

z i-frame’ami, timingiem i szerokim arsenałem broni Tryb FPP i TPP , choć niektórzy recenzenci sugerują, że FPP jest bardziej dopracowany

, choć niektórzy recenzenci sugerują, że FPP jest bardziej dopracowany Destrukcja środowiska – beczki, skrzynki i ukryte skarby

– beczki, skrzynki i ukryte skarby Pułapki i zasadzki jak z najgorszego koszmaru fanów „Dark Souls”

jak z najgorszego koszmaru fanów „Dark Souls” Estetyka retro z nowoczesnym szlifem – pixel art + realistyczne oświetlenie

Na Steam The Path of Blades zbiera mieszane recenzje, choć przeważają pozytywne. Gracze doceniają intensywną atmosferę i styl walki, choć wskazują też na pewne niedociągnięcia, jak zbyt otwarte poziomy, problematyczny filtr graficzny oraz niedoskonałości kamery w trybie TPP. Gra jest jednak dostępna za darmo, więc warto ja sprawdzić. To idealna opcja na szybką sesję w klimacie retro, szczególnie jeśli szukasz czegoś intensywnego i nietuzinkowego.

Źródło: Steam