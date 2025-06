Oceny 10/10, mroczny klimat i muzyka Red Vox. Nowa gra za darmo na Steam

„Symulator słuchania muzyki” czy psychodeliczna wędrówka przez pikselowe sny? Nowa gra za darmo The New Flesh podbija serca fanów i zbiera świetne recenzje.

Fani zespołu Red Vox mają dziś prawdziwe święto, ponieważ na Steam zadebiutowała gra The New Flesh. To niezwykła gra za darmo z pogranicza eksperymentalnej eksploracji i interaktywnego wideoklipu, która wciąga w swój dziwny, pikselowy świat i serwuje solidną dawkę muzyki zespołu Red Vox, w tym utwory z nadchodzącego albumu.

Niezwykła gra za darmo. Czym jest The New Flesh?

The New Flesh to pierwszoosobowa gra eksploracyjna, której rdzeniem jest… muzyka. Konkretnie: trzy premierowe kawałki Red Vox oraz osiem dodatkowych utworów z wcześniejszych wydawnictw. Każdy z nich został oprawiony unikalną, wizualnie oryginalną przestrzenią 3D, do której gracz może wejść, eksplorować ją, odkrywać sekrety i – co najważniejsze – po prostu słuchać.

To coś pomiędzy interaktywnym teledyskiem, chillowym walking simem i nostalgiczną podróżą po dziwnym cyfrowym śnie.

Co oferuje darmowa gra The New Flesh?

Unikalne lokacje inspirowane utworami Red Vox

Psychodeliczna, „crustowa” oprawa graficzna w stylu retro

Zbieranie płyt winylowych zespołu

Interakcje z nietypowymi NPC-ami

Sekrety i easter eggi dla fanów Vinesauce i Red Vox

Luźne, nieliniowe podejście do eksploracji

Wciągająca ścieżka dźwiękowa zsynchronizowana z otoczeniem

The New Flesh od razu zdobyło uznanie graczy. Tytuł zbiera bardzo pozytywne recenzje na Steam. Obecnie gra posiada 24 oceny i wszystkie są pozytywne! Gracze chwalą nie tylko muzykę i oprawę wizualną, ale też klimat, „vibe” i ilość smaczków do odkrycia.

