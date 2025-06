RPG, które uczy klasycznej gry. I do tego całkowicie za darmo na Steam

Nowa gra za darmo na Steamie uczy… grać w Go. I to w świecie fantasy pełnym puddingu i potworów, do tego z elementami RPG-a.

Królestwo pogrążone w chaosie, potwory na wolności, demon budzi się ze snu, a największym problemem władcy jest brak puddingu. Tak w skrócie wygląda fabuła nowego RPG-a Pudding Fantasy: Tales of Go and Magic, który właśnie zadebiutował jako gra free-to-play na Steam. Choć wygląda jak klasyczna kreskówkowa przygodówka, skrywa coś znacznie ciekawszego, czyli mechanikę, która ma nauczyć cię gry w Go.

Gra za darmo, czyli pudding, potwory i… Go

Gracze wcielają się w Buchiego, chłopaka, którego rodzinny biznes z puddingiem podupadł przez Króla Demonów. Ten ukradł wszystkie składniki i pogrążył królestwo w chaosie. Król, dotąd niezainteresowany losem poddanych, wścieka się dopiero wtedy, gdy sam zostaje bez deseru. Wysyła więc rozkaz: odnaleźć potomka Bohatera Światłości i położyć kres zagładzie. Na wezwanie odpowiadają dziesiątki samozwańczych herosów, a wśród nich nasz główny bohater, któremu zależy przede wszystkim na spłacie długów.

Rozgrywka łączy elementy klasycznego RPG-a z nauką strategii i to dosłownie. System walki bazuje na mechanice gry Go. Twórcy zaprojektowali go tak, by krok po kroku, wraz z kolejnymi rozdziałami, uczyć gracza zasad i technik tej japońskiej planszówki. Nie trzeba znać Go, by zacząć, gra tłumaczy wszystko na bieżąco.

W parze z edukacyjną funkcją idzie kolorowa grafika, dużo humoru i pełna absurdów historia. Są też walki z potworami, rozwój postaci, eksploracja magicznych krain i możliwość ubierania postaci w różne ciuchy. Jest tu wszystko, co powinno znaleźć się w lekkim, przyjemnym RPG-u fantasy z bonusem w postaci edukacji.

Źródło: Steam