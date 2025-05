Nowa gra za damo na Steam. Zanurz się w VHS-owym koszmarze

Nowa gra za darmo, która pojawiła się dzisiaj na Steam, nie jest typowym horrorem pełnym potworów i walki o przetrwanie. To kameralna, subtelna opowieść przedstawiona z perspektywy nagrania found-footage, która zanurza gracza w gęstą, mroczną atmosferę.

Nightmare Visions: Chapter One – gra za darmo dla fanów retro-grozy

Fabuła rozpoczyna się od przyjazdu do odizolowanego domu dawnego przyjaciela, który zniknął bez śladu. Dom, porzucony w tajemniczych okolicznościach, skrywa w swoich wnętrzach niepokojącą historię człowieka pogrążającego się w paranoi i samotności. Każdy pokój, każdy zakurzony przedmiot i ukryta notatka to fragment większej układanki, której obraz stopniowo odsłania coraz bardziej niepokojącą prawdę.

Gra nie oferuje walki, nie trzeba uciekać, a całość opiera się na eksploracji, obserwacji i powolnym wsiąkaniu w atmosferę. Styl „walking simulatora” w połączeniu z efektami taśmy VHS i zagadkami utrzymanymi w stylu analogowego horroru, tworzy doświadczenie rodem z dawnych nagrań znalezionych na strychu – takich, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Nightmare Visions: Chapter One to początek większej antologii. Każdy kolejny rozdział ma opowiadać nową historię z innym bohaterem i inną obsesją. Wszystkie będą oczywiście osadzone w tym samym niepokojącym uniwersum. Obecny epizod można przejść w około 20–30 minut. Nie jest to może dużo, ale wystarczy na zakończenie wieczoru ze słuchawkami na uszach i zgaszonym światłem.

Nightmare Visions: Chapter One – pobierz grę za darmo na Steam

Drugi rozdział jest już w produkcji, ale twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów.

