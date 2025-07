Aztecki kapłan, boska wizja i świątynne pułapki. Nelli The Seer za darmo na Steam

Kolejna gra darmo jest już dostępna na platformie Steam. Nelli The Seer przenosi graczy do serca azteckiej świątyni i wizji końca imperium.

Na Steamie wpadła właśnie nowa darmowa gra stworzona w ramach studenckiego projektu. Nelli The Seer to krótkie, 30-minutowe doświadczenie, które zaskakuje klimatem, pomysłem i osadzeniem w realiach Azteków. Warto rzucić okiem, zwłaszcza że nic nie kosztuje.

Gra za darmo z proroctwem w tle

W grze wcielamy się w tytułowego Nelli, młodego Azteka, który porzucił wojaczkę na rzecz kapłaństwa po tym, jak otrzymał dar widzenia przyszłości. Niestety jego wizja, upadek Tenochtitlánu i najazd żołnierzy, nie zostaje potraktowana poważnie. Aby udowodnić prawdziwość proroctwa, wyrusza w głąb Templo Mayor, by odnaleźć rozbite fragmenty świętego lustra obsydianowego.

Pod względem rozgrywki mamy tu klasyczną przygodówkę TPP z elementami platformowymi i zagadkami opartymi na pamięci. Skaczemy, wspinamy się, aktywujemy starożytne mechanizmy, a także korzystamy z boskiego daru, widzenia przyszłości. Dzięki nim możemy zobaczyć ukryte kolce, znikające platformy i pułapki czyhające w ciemnych zakamarkach świątyni.

Gra powstała w ciągu 14 tygodni jako projekt pierwszorocznych studentów szkoły tworzenia gier. Zespół dzielił się obowiązkami: od projektantów poziomów, przez grafików środowiskowych, aż po animatorów i programistów. Choć nie należy się tu spodziewać pełnoprawnej produkcji AAA, całość wygląda zaskakująco solidnie, jak na tytuł edukacyjny. I do tego ma uroczą oprawę i ciekawy pomysł na rozgrywkę.

Jeśli macie wolne pół godziny i lubicie klimaty historyczno-mistyczne, a do tego nie pogardzicie darmową grą to idealna okazja. Nelli The Seer można już dodać do swojej biblioteki Steam.

Źródło: Steam