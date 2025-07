Gra za darmo do zdobycia w limitowanej ofercie

Tajemniczy hotel w środku lasu, duch zamordowanej dziewczyny i rytuał, który odmienił wszystko. Tak zaczyna się historia Hotel Greenwood. Teraz tę pierwszoosobową grę grozy można całkowicie za darmo dodać do swojej biblioteki dzięki IndieGala.

Gra za darmo w limitowanej ofercie

Produkcja przenosi nas do tytułowego hotelu, który został zamknięty po brutalnym morderstwie pokojówki Ashley Anderson. Dziewczyna zginęła podczas wykonywania swoich obowiązków w pokoju 352, a zabójcy przyznali się później do odprawienia tajemniczego rytuału. Rok później kolejni goście giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Władze postanawiają zbadać sprawę i wysyłają na miejsce młodego detektywa Aarona Parkera. Jak się łatwo domyślić, nie będzie to zwykła interwencja.

Gra stawia na atmosferę niepokoju, eksplorację i powolne budowanie napięcia. Greenwood to opuszczony, leśny hotel, z dala od cywilizacji. Z pozoru jesteśmy tam sami, choć od początku wiadomo, że nie wszystko dzieje się naturalnie. Czasem usłyszymy dziwne dźwięki, innym razem coś przemieści się w cieniu. Pomocą służy nasz towarzysz przez radio, ale obecność nadprzyrodzonych istot, w tym ducha Ashley i demonicznych partnerów, sprawia, że każda minuta w hotelu to test nerwów.

Wersję na PC można teraz odebrać całkowicie za darmo na stronie IndieGala. Trzeba się jednak pospieszyć, bo tego typu oferty zazwyczaj mają ograniczony czas trwania. Jeśli jesteś fanem gier grozy i lubisz powolne, klimatyczne opowieści, Hotel Greenwood może okazać się solidnym wyborem na wieczór.

