Ta gra za darmo zachwyci fanów roguelike – odbierz teraz

Czy są na sali fani gier roguelike? Jeżeli tak, to z pewnością ucieszy was nowa gra za darmo. Na Steamie odbierzecie już teraz Zui’s Witch Academy – zdecydowanie warto!

Zui’s Witch Academy – gra za darmo na Steam

Witaj w Zui’s Witch Academy, grze typu roguelike z boss rush, która zachęca do kreatywności poprzez budowanie talii, aby stawić czoła utalentowanym bossom w rzędzie, aby wygrać grę. Wybierz swój wybór magicznych kart, aby pokonać 8 unikalnie zaprojektowanych bossów!

Jeżeli jesteście fanami gier roguelike, to ta produkcja z pewnością przypadnie wam do gustu. Nowa gra za darmo na Steam jest do odebrania już teraz. Nie ma co zwlekać i trzeba pospieszyć na platforme Valve.

Grę dodacie do swojego konta Steam przy pomocy poniższego linku:

Poniżej możecie rzucić okiem na fragment rozgrywki z tej ciekawej produkcji.

Jak oceniacie? Trzeba przyznać, że wśród wielu gier za darmo, ta produkcja wyrasta na swego rodzaju perełkę. Tytuł jawi się jako naprawdę dobra gra niezależna z bardzo ciekawymi założeniami. Twórcy ewidentnie włożyli do swojego dzieła mnóstwo serca, co widać na materiałach z rozgrywki. A jeżeli interesuje was więcej gier za darmo, to znajdziecie je w naszym specjalnym dziale. Są tam pozycje bezpłatne na PC, jak i konsole.

