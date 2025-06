Nowość na Steam: Trolley Dash – szalona zabawa w supermarkecie. Gra za darmo do pobrania

W Trolley Dash wcielasz się w sprytnego klienta, który nie idzie do sklepu po chleb i mleko – on walczy o punkty, pozycję w rankingach i przetrwanie w coraz bardziej zwariowanej kolejce zadań. Twoim celem jest szybkie kompletowanie zamówień – zbierasz konkretne przedmioty, wrzucasz je do odpowiednich koszyków i śmigasz do kasy… zanim zegar wybije zero. Proste? Tylko z pozoru. Półki przesuwają się jak żywe, złośliwe wózki krzyżują Ci drogę, a układ sklepu zmienia się jak w kalejdoskopie. Każda sekunda się liczy, a chaos rośnie z każdą rundą.

W dobie drogich premier i mikropłatności, Trolley Dash wyróżnia się prostym przesłaniem: dobra zabawa nie musi kosztować ani grosza. Ta darmowa gra na Steam to idealny przerywnik między większymi tytułami, ale uwaga – łatwo się wciągnąć i walczyć o “jeszcze jeden rekord”. Chcesz sprawdzić, jak poradzisz sobie w zakupowym piekle z uśmiechem na twarzy? Trolley Dash to gra za darmo, którą możesz pobrać już teraz. Nie potrzebujesz portfela – tylko refleksu, strategii i odrobiny szaleństwa.

Gra jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Źródło: Steam