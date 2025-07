Zabawna gra o buncie maszyn dostępna za darmo na Steam

Bunt maszyn, a konkretnie popularnych dmuchańców przybiera na sile. Pora wziąć sprawiedliwość w swoje ręce i pomóc im w nowej grze za darmo na Steam. To przezabawna, ale i świetnie zrealizowana produkcja do pobrania już teraz.

INFLAMED – gra za darmo na Steam. Maszyny się buntują

W INFLAMED wcielasz się w… nadmuchiwane postacie domagające się sprawiedliwości! W tej pełnej humoru, szaleństwa i buntu grze akcji nie chodzi o strzelanie czy ratowanie świata — chodzi o walkę o godność dmuchańców, którzy mają dość bycia pomijanymi i nieopłacanymi. Wraz z innymi graczem lub w pojedynkę wyruszasz w ogólnokrajową kampanię protestacyjną, siejąc kontrolowany chaos i zdobywając poparcie dla sprawy. Flop, flail i fight – to Twoje nowe hasła do walki!

Gra powstała w trakcie 48-godzinnego Global Game Jam, ale jej potencjał był tak wielki, że zyskała uznanie Georgia Game Developer Association, zdobywając tytuł Best in Georgia 2024. Po dodatkowym miesiącu prac twórcy udostępnili demo za darmo na Steamie – i teraz cały świat może dołączyć do tej przezabawnej rewolucji. Zręcznościowe sterowanie oparte na fizyce postaci sprawia, że każda akcja wygląda absurdalnie komicznie – zwłaszcza gdy próbujesz z gracją zdemolować lobby korporacji… jako kolorowy dmuchaniec.

Gra jest teraz do pobrania całkowicie za darmo na Steam:

Każdy protest w grze to osobna misja rozgrywająca się w unikalnej lokalizacji – od biurowców po centra handlowe – gdzie musisz siać kreatywne zniszczenie, unikać ochroniarzy i realizować różnorodne cele. Czy będziesz działać w pojedynkę, czy w drużynie, INFLAMED oferuje mnóstwo śmiechu, chaotycznej zabawy i satyrycznego komentarza społecznego.

