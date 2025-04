Czy gra za darmo może być dobra? Ten przykład pokazuje, że tak

W Mortality Decomp. Killers śmierć to dopiero początek. Wcielasz się w Clive’a, detektywa, którego życie kończy się… tylko po to, by za chwilę ruszyć w jeszcze brutalniejszą misję. Ożywiony przez tajemniczego pasożyta, Clive dołącza do sekretnej jednostki specjalnej, by powstrzymać tych, którzy go zamordowali — zanim wykorzystają nieśmiertelność jako śmiertelną broń. Ta gra za darmo z pewnością przypadnie wam do gustu.