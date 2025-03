Fani amerykańskiego sporu – łączcie się. Nowa darmowa gra sportowa już dostępna

Na Steam zawitała właśnie świeżutka, w pełni darmowa premiera, tym razem dla fanów sportowych wyzwań! MLB Rivals wyszło w końcu z fazy wczesnego dostępu i zadebiutowało w pełnej wersji. Nie musicie się jednak martwić, jeśli akurat nie sport Wam w głowie. Od dzisiaj możecie również za darmo sprawdzać powrót kultowej serii, a także testować najnowsze „hirołsy”!

MLB Rivals to dostępna również na urządzeniach mobilnych wieloosobowa gra sportowa, w której przyjdzie nam kierować zawodnikami baseballowymi. O ile gier tego typu jest sporo, to nadal w naszym kraju dość spora nisza. Zresztą, fani i tak nie mieli za bardzo co liczyć na darmowe pozycje free-to-play. Tym razem mówimy o grze darmowej, a do tego całkiem udanej. Nie jest to zdecydowanie poziom MLB The Show, ale bądźmy szczerzy – ciężko wybrzydzać, skoro nie trzeba płacić.

Tytuł wspiera sieciową rozgrywkę wieloosobową i pozwala na stworzenie wymarzonej drużyny baseballowej. Co ciekawe, mówimy o w pełni licencjonowanym tytule MLB, do którego trafiły już nowości związane z sezonem rozgrywek 2025. Gra wspiera ponadto cross-play z urządzeniami mobile. Recenzje graczy dostępne na Steam są w dużej części przychylne, ale niektórzy zwracają uwagę na bugi czy problemy sieciowe. Nie są to jednak przeszkody, których deweloperzy nie mogliby pokonać. Miejmy nadzieję, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, tytuł będzie działał lepiej.

Źródło: Steam