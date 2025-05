Killer Rewind w promocji za 0 zł. Klimatyczny retro-horror na PC

Killer Rewind to krótka, lecz wciągająca przygoda, która zabiera was w mroczne retro klimaty VHS. Wcielacie się w anonimowego bohatera, który wraca do domu po ciężkim dniu i natrafia na tajemnicze kasety stojące na progu. Co kryje się za ich zawartością? Czeka was około godziny strachu, zagadek i dwóch różnych zakończeń.

Zobacz także świetny gratis: Tylko teraz za darmo na Steam. Odbierajcie grę, macie mało czasu

Gra za darmo dla fanów retro

Mechanika opiera się na oglądaniu trzech taśm VHS, z których każda stanowi odrębną, pełną niepokoju scenę horroru. Przebijając się przez statyczne obrazy, aktywujecie interaktywne elementy: od sterowania latarką, przez naciskanie przycisków, aż po prowadzenie rozmów tekstowych. Przy okazji możecie rzucić okiem na telefon – taśma numer dwa wprowadza was w świat przesyłek i zgadywania, co następną scenę ukształtuje. Każda taśma kończy się wyborem, który doprowadzi do dobrego lub złego zakończenia.

Autor zadbał o retro estetykę z prostymi, niskopolygonowymi modelami i stonowaną paletą barw. Dźwiękowe tło odtwarza trzaski kasety, szumy i ciche szepty, co potęguje niepokój. Czasem trzeba szybko reagować na pojawiające się polecenia, więc warto mieć oko otwarte. Mimo niewielkiego budżetu Killer Rewind oferuje satysfakcjonujące połączenie spacerowego horroru z prostymi zagadkami. Gra nie przesadza z gore, ale buduje napięcie poprzez klaustrofobiczne korytarze i nagłe dźwięki zza ekranu. Dzięki dwóm zakończeniom możecie wracać do gry, żeby odkryć wszystkie wątki i dopasować swoją interpretację fabuły.

Jeżeli lubicie krótkie, lecz klimatyczne tytuły, warto dodać Killer Rewind do biblioteki już dziś. Promocja na itch.io trwa tylko przez ograniczony czas, a po jej zakończeniu gra wróci do ceny 1 dolara. Nie zwlekajcie, bo ta mroczna przygoda może zostać szybko wycofana z darmowej oferty.

Źródło: itch.io