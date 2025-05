Tylko teraz za darmo na Steam. Odbierajcie grę, macie mało czasu

Cast & Spell dostępne jako gra za darmo na Steam tylko do 20 maja, godz. 21:00. Nie przegap okazji – dołącz do epickich starć żywiołów już teraz!

Cast & Spell to dynamiczna gra wieloosobowa. Od dziś do 20 maja do 21:00 możecie dodać tytuł do swojej biblioteki zupełnie bezpłatnie. Po zakończeniu promocji wróci on do normalnej ceny, więc warto zgarnąć go już teraz.

Walka żywiołów w PvP i kooperacji – gra za darmo

W Cast & Spell każdy gracz staje się potężnym czarodziejem, który włada jednym z sześciu żywiołów: ognia, mrozu, kamienia, błyskawic, wody lub życia. Starcia PvP polegają na strategicznym łączeniu zaklęć, by przechytrzyć przeciwników i zdominować arenę. Z kolei w trybach PvE możecie połączyć siły ze znajomymi, by stawić czoła falom potworów w różnych środowiskach. Zawalczycie w zamarzniętych pustkowiach po płonące pustynie.

Dzięki różnorodności zaklęć każda rozgrywka jest inna: ogniste wiry, lodowe kolce, burze kamieni czy spiętrzenia życiodajnej energii pozwalają na tworzenie nieprzewidywalnych kombinacji. Niezależnie od tego, czy wolicie szybkie pojedynki 1 na 1, czy dłuższe mecze drużynowe, Cast & Spell sprosta oczekiwaniom każdego maga. Jeśli tylko nie macie ich zbytnio wyśrubowanych, bo to nadal niezależny, mały projekt.

Jeśli szukacie tytułu z wysoką regrywalnością i rywalizacją na każdym kroku, teraz jest najlepszy moment, by wejść do świata żywiołów. Wystarczy odwiedzić stronę Cast & Spell na Steamie, kliknąć “Dodaj do biblioteki” i cieszyć się darmową przygodą przed 20 maja o 21:00.

Źródło: Steam