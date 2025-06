Mrocznie jak w Silent Hill. Nowy darmowy horror już na Steam

W katalogu darmowych gier na Steam właśnie pojawił się tytuł, który powinien przyciągnąć uwagę fanów niepokojących klimatów rodem z Silent Hilla czy Project Zero. Dogma to pierwszoosobowy horror z Chin, w którym eksplorujemy nawiedzoną rezydencję, próbując po latach rozwikłać zagadkę rozpadu rodziny i niepokojących wydarzeń z przeszłości. Twórcy nie kryją inspiracji. Mamy tu zderzenie świata żywych i duchów, a także rytualne zasady, których złamanie może skończyć się fatalnie.

Gra za darmo dla entuzjastów mroku Silent Hill

Dogma opowiada historię młodszego brata, który po 20 latach wraca do rodzinnego domu. Przetrwał jako jedyny, ale nie może zaznać spokoju. W tajemniczym liście matka prosi go o powrót. Tak zaczyna się podróż przez zapomniane korytarze, gdzie granice między światem jawy a snem są nie do uchwycenia. Gracz przemierza przestrzenie przepełnione symboliką Yin-Yang, odtwarza wspomnienia czworga krewnych i próbuje zrozumieć, co doprowadziło do katastrofy rodzinnej.

Rozgrywka to miks eksploracji, skradania i rozwiązywania zagadek środowiskowych. Zbieramy artefakty, uczymy się reguł, których nie wolno łamać, i próbujemy przetrwać kontakty z nadprzyrodzonymi bytami. Produkcja nie epatuje tanim straszeniem, a raczej niepokojem budowanym przez atmosferę, dźwięk i surrealistyczną narrację. Nie brakuje też odwołań do rytuałów ofiarnych i dawnych wierzeń.

Dogma jest dostępna za darmo na Steam i zdecydowanie warto ją sprawdzić, zwłaszcza jeśli cenicie klimatyczne opowieści z pogranicza horroru psychologicznego i mistycznej opowieści o grzechach przeszłości.

Źródło: Steam