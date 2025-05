HeXpunk za darmo na Steam. Dynamiczna akcja i potwory z innych wymiarów

W grze wcielasz się w jednego z dwóch bohaterów, którzy mają bardzo prosty cel – zamknąć reaktor pozostawiony bez kontroli przez korporację ManaCore. Problem w tym, że reaktor nie tylko działa, ale też przyciąga potwory z innych wymiarów. Tylko Ty (i najlepiej jeszcze jeden gracz) możecie powstrzymać katastrofę, korzystając z magii, broni i umiejętności rodem z gier arcade.

HeXpunk to nowa gra za darmo na Steam

HeXpunk stawia na tempo i współpracę. Gracze muszą walczyć ramię w ramię, odpierając fale przeciwników i przechodząc przez kolejne fragmenty zniszczonego miasta. Świat gry to połączenie klasycznego fantasy z postapokaliptyczną estetyką – są tu dziwaczne stwory, szalone efekty specjalne i oldschoolowa energia, która może przypaść do gustu fanom pixelartowych strzelanek w stylu retro.

Gra wspiera zarówno tryb solo, jak i kooperację online. Idealna jest więc na szybkie sesje ze znajomymi lub krótkie wypady w samotności z bronią w ręku. Sterowanie jest do tego bajecznie proste, rozgrywka intensywna, a oprawa wizualna kolorowa i bardzo charakterystyczna. HeXpunk dostępne jest za darmo – wystarczy wejść na stronę gry w Steamie i kliknąć “Dodaj do konta””, by przypisać ją na stałe.

Źródło: Steam