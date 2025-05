DOOM, ale z magią i czarodziejami. Darmowy shooter kusi pomysłem

Guncaster to nowa gra za darmo na Steam z magią i bronią w duecie. Wyobraź sobie Dooma na dopalaczach… i z czarodziejami!

Na Steamie wylądowała kolejna darmowa gra, która powinna zainteresować wszystkich fanów dynamicznych strzelanek i klimatów fantasy. Guncaster to świeży, free-to-play tytuł, który łączy oldschoolowe strzelanie z szalonym systemem zaklęć i piekielnym tempem rozgrywki. A wszystko to w formie darmowej, bite-size’owej przygody.

Magiczny gniew i czyste zniszczenie – nowa gra za darmo

W Guncaster wcielasz się w maga, którego największy wróg – Spellsniper – wykopał z wieży i ukradł jego ulubione zaklęcie: Guncasting. To nie żart – twoją bronią są zaklęcia… i karabiny. Aby odzyskać moc i się zemścić, musisz przebić się przez kolejne poziomy, pełne potworów, minionów i szalonych wyzwań.

Rozgrywka przypomina klasyki typu Quake czy Doom – tu nie ma miejsca na stanie w miejscu. Możesz skakać po ścianach, dashować, unikać pocisków i w pełnym pędzie rozwalać wrogów. Mobilność to podstawa, a jej opanowanie daje ogromną przewagę. Każda walka to taniec z ogniem i ołowiem – dosłownie.

Nie zabrakło też arsenału zaklęć, od ognistych meteorów po roje magicznych szarańczy. Twórcy zadbali o to, by magia była tak samo efektowna i zabójcza jak broń palna. A skoro o niej mowa – znajdziesz tu klasyczne giwery, od shotgunów po rakietnice, które idealnie uzupełniają twoje czary.

Guncaster to gra pełna energii, głośna, szalona i chaotyczna – dokładnie tak, jak powinna wyglądać współczesna wariacja na temat „boomer shooterów”. Do tego jest to gra za darmo, więc nie trzeba inwestować nic, poza odrobiną czasu i refleksu.