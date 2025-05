GeoGuessr w końcu trafiło na Steam. Grać możecie już teraz i do tego za darmo

GeoGuessr to szalenie popularna gra/aplikacja, w której próbujemy ustalić, gdzie na świecie wylądowaliśmy. Gra za darmo dostępna jest w wersji Steam.

Pierwszy rzut oka na GeoGuessr Steam Edition to powrót do klasycznej zabawy ze Street View. Gracze trafiają na losowe miejsce na mapie świata i próbują odgadnąć, gdzie się znajdują, podróżując po cyfrowej mapie prawdziwego świata. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią testować swoją orientację geograficzną i rywalizować z innymi.

Gra za darmo na Steam – to nowa wersja GeoGuessr

Bezpłatna wersja Steam Edition obejmuje nieograniczony dostęp do Amateur Division, czyli podstawowego trybu solo, oraz do Team Duels, które nie wliczają się do rankingu. Dzięki temu możecie bez ograniczeń grać w drużynowych potyczkach bez stresu o pozycję w tabeli. Aby odblokować pełne doświadczenie w trybie Solo Duels – czyli rywalizację jeden na jednego ze zliczaniem wyników – trzeba wykupić GeoGuessr Steam Pass bezpośrednio w grze.

GeoGuessr Steam Edition oferuje też cross-play z przeglądarkową wersją GeoGuessr dla posiadaczy subskrypcji Elite Yearly oraz Steam Pass. Warto jednak pamiętać, że sama przeglądarkowa subskrypcja nie zapewnia pełnego dostępu do edycji Steamowej i vice versa.

Jeśli marzyliście o rywalizacji z przyjaciółmi na Steamie i chcecie sprawdzić, jak wypadacie na tle innych, teraz macie ku temu okazję za darmo. Wczesny dostęp oznacza, że projekt będzie się rozwijał, a twórcy dodadzą nowe tryby i funkcje. Warto więc pobrać GeoGuessr Steam Edition i śledzić kolejne aktualizacje na bieżąco.

Źródło: Steam