Bierzcie za zero złotych, bo zaraz trzeba płacić. Gra czeka na Steam

Gra za darmo na Steam staje się płatna, więc jeśli dodacie ją teraz, zostanie na waszym koncie na zawsze. Na szczęście nie jest to skomplikowany proces.

Flipper Frenzy do tej pory był dostępne bez opłat, ale już niedługo wprowadzi model płatny. Dlatego warto jak najszybciej odwiedzić stronę gry i kliknąć “Dodaj do konta”. Dzięki temu nawet po zmianie ceny gra pozostanie w waszej bibliotece bez żadnych kosztów. Nie ma ograniczeń regionalnych ani dodatkowych wymagań – wystarczy chwila, by upolować ten tytuł.

Seal-iesty wyścig do zwycięstwa

Flipper Frenzy to dynamiczna gra wyścigowa, w której sterujecie fokami na różnych trasach. Ścigacie się na zamarzniętych lodowcach, w tropikalnych oazach czy w powietrznych tubach. Każda trasa oferuje unikalne wyzwania – od śliskich zakrętów po pływające przeszkody. Możecie personalizować swoją fokę, zmieniając skórki i akcesoria. Gra wspiera tryby solo, online i lokalnej kooperacji, więc zarówno solo, jak i w grupie każdy znajdzie coś dla siebie.

Odbiór Flipper Frenzy jest banalnie prosty. Wystarczy zalogować się na Steam, wejść pod adres gry, a następnie wybrać opcję pobrania lub dodania do biblioteki. Po kliknięciu tytuł zapisze się na stałe na waszym koncie. To wszystko zajmuje dosłownie minutę, a w przyszłości nie będzie już możliwości zdobycia go za darmo.

Choć procedura jest szybka, warto zrobić to dziś, bo nie wiadomo, jak długo deweloperzy zostawią darmową promocję. Zmiana modelu na płatny może nastąpić w każdej chwili, a okazje tego typu rzadko się powtarzają. Jeśli chcecie mieć w swojej kolekcji kolorową, zwariowaną i dynamiczną grę wyścigową z fokami w roli głównej, nie odkładajcie odbioru na później.

Źródło: Steam