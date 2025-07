Piękna gra za darmo w klimacie fantasy. Wciel się w boskiego Egzekutora

Miłośnicy platformówek z duszą, przygotujcie się na nową duchową (i skaczącą!) przygodę. Na Steam zadebiutowała gra za darmo Stand in Keziah’s Footsteps. To pięknie zrealizowany i dynamiczny tytuł akcji 2.5D.

Na Steam pojawiła się właśnie nowa gra za darmo – perełka dla fanów platformówek i szybkiej, zręcznościowej akcji. Pierwsze oceny są bardzo pozytywne, a średnia z 20 recenzji od użytkowników wynosi 95/100, zatem bardzo przyzwoicie.

Gra za darmo, która ma w sobie “to coś”

Stand in Keziah’s Footsteps to świeżo wydana, całkowicie bezpłatna gra, w której wcielasz się w Keziah. Bohaterka jest nowo wybraną Egzekutorkę bogini Anthei. Jej misja jest jasna: odzyskać świątynię, pokonać plugastwo i odnaleźć legendarną Łzę Stworzenia, zanim wszystko zostanie pochłonięte przez mrok.

Gra łączy dynamiczną rozgrywkę z duchowym klimatem fantasy. Każdy ruch to jedno kliknięcie – skaczesz, daszujesz i eliminujesz przeciwników, poruszając się z gracją po pełnej pułapek, zniszczonej świątyni. Chociaż przygoda jest stosunkowo krótka, potrafi dostarczyć sporego wyzwania i satysfakcji, szczególnie dla graczy lubiących szybkie tempo i precyzyjne ruchy. Śmierć? Jest tu tylko chwilowym potknięciem. Anthea przywraca cię do życia raz za razem – aż do chwili, gdy wykonasz swoją boską misję.

Stand in Keziah’s Footsteps to świetna propozycja na jedno popołudnie, ale z potencjałem, by zostać z Tobą na dłużej. Choćby po to, by odkryć wszystkie sekrety świątyni i zmierzyć się z trudnymi osiągnięciami. Gra wygląda pięknie, brzmi klimatycznie i… nie kosztuje ani grosza. Jeśli lubisz platformówki z twistem, duchowy klimat i trochę zręcznościowego wyzwania, to nie zastanawiaj się ani chwili.

Stand in Keziah’s Footsteps – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam