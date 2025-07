Kto spróbował na Steam, dał 10/10. Pobierz za darmo na PC, PlayStation i Xbox

Świat się rozpadł, wody zalały lądy, a bogowie zesłali swój gniew na ludzkość. W tych beznadziejnych okolicznościach samotna łowczyni potworów wyrusza w podróż po tonących wyspach, by stawić czoła boskim istotom. Tak zaczyna się Day of the Shell, czyli taktyczna gra roguelite. Prolog możesz pobrać za darmo na PC, PS5 i konsolach Xbox.

Day of the Shell to dynamiczna, turowa gra roguelite, w której każde kliknięcie to decyzja – ruch, strzał lub taktyczny unik. Osadzona w świecie zniszczonym przez potop, stawia gracza w roli samotnej łowczyni potworów, przemierzającej rozproszone wyspy w celu zmierzenia się z gniewem bogów. Premiera pełnej wersji jest planowana jeszcze w tym miesiącu – 29 lipca. Natomiast już teraz możemy sprawdzić grę za darmo jako prolog/demo.

Sprawdzaj za darmo Day of the Shell, bo warto

Mechanika „jeden klik – jedna akcja” sprawia, że rozgrywka jest prosta w obsłudze, ale pełna głębi strategicznej. Eksplorując kolejne wyspy, gracz musi przetrwać starcia z niebezpiecznymi wrogami, zdobywać relikty i błogosławieństwa oraz aktywować portale prowadzące coraz głębiej w serce archipelagu.

Rozgrywka opiera się na systemie progresji znanym z roguelite’ów, czyli każda śmierć jest lekcją, a odrodzenie daje szansę na trwałe ulepszenie postaci i modyfikację stylu gry. Gra zachęca do eksperymentowania z różnymi kombinacjami błogosławieństw, broni i reliktów, co sprawia, że każda sesja jest inna.

Prolog zdobył już kilkanaście ocen na Steam, z których średnia wynosi 10/10. Również posiadacze konsoli PS5 go docenili, choć tutaj oceny są nieco niższe ze średnią 4.44/5.

Darmowy prolog Day of the Shell zawiera:

13 zróżnicowanych wysp do odwiedzenia w jednym, spójnym świecie,

w jednym, spójnym świecie, 2 rodzaje broni : klasyczny rewolwer oraz precyzyjna kusza,

: klasyczny rewolwer oraz precyzyjna kusza, 9 błogosławieństw i 12 reliktów , które można dowolnie łączyć, by budować unikalne strategie,

, które można dowolnie łączyć, by budować unikalne strategie, 7 run , które zapewniają trwałe ulepszenia postaci,

, które zapewniają trwałe ulepszenia postaci, 5 różnych typów przeciwników, każdy z własnym stylem walki.

Chętni zagrać, poniżej znajdą linki do pobrania oraz świeżutki trailer gry.

Źródło: Steam