Gra za darmo dla fanów metalowej rzezi rodem z DOOM-a

Darmowa masakra z gitarowym rykiem w tle. Death Goat do zgarniania za darmo na Indie Gala. To intrygujący, ale bardzo mały projekt niezależny.

Czas na kolejną krwawą jazdę bez trzymanki, tym razem w klimacie ciężkich riffów i demonicznych hord. Na Indie Gala możecie za darmo przypisać do konta Death Goat, czyli brutalną strzelankę arcade, która nie bierze jeńców ani jeśli chodzi o tempo, ani o ścieżkę dźwiękową. I choć sam pomysł nie jest nowy, to jego wykonanie zdecydowanie zasługuje na kilka przesterowanych pochwał.

Sprawdź także: Ta darmowa gra na Steam rządzi. W 10 minut od premiery przyciągnęła 50 tys. graczy

Gra za darmo prosto z piekła i z głośników

Death Goat to gra, która nie bawi się w zbędne tłumaczenia. Od razu wrzuca cię w wir rzezi, stawia przed falami coraz bardziej szalonych wrogów i daje w ręce sporo narzędzi destrukcji. Sterowanie jest szybkie, oldschoolowe, totalnie zręcznościowe, jak w najlepszych strzelankach z automatów. Ale to nie gameplay przyciąga tu jak magnes, tylko metalowy soundtrack, który wylewa się z głośników jak lawa.

Miłośnicy muzyki będą zachwyceni, bo w grze usłyszymy kawałki takich zespołów jak Between the Buried and Me, God Forbid, Byzantine, Holy Grail, Bloodshot Dawn czy Dethlehem. I nie są to byle jakie motywy w tle, to prawdziwe, pełnoprawne tracki, które świetnie współgrają z rzezią na ekranie. Gra zamienia się w muzyczno-wizualną ekstazę, w której headbanging jest równie obowiązkowy, co klikanie w myszkę.

Do przypisania gry wystarczy konto na Indie Gala. Wpadasz, odbierasz, zostaje na zawsze. I choć to tytuł raczej prosty, bez wielkiej fabuły czy rozwoju postaci, to ma swój klimat. Do tego wciąga bardziej, niż niejeden „wielki” shooter. W sam raz na kilka krótkich, intensywnych sesji z dobrym brzmieniem w tle.

Źródło: Indie Gala