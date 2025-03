Kooperacyjna przygoda dla dwóch graczy za darmo na Steam. Już możecie pobierać

Wątpię jednak, abyście czuli się tu tak samo usatysfakcjonowani, w końcu to mały i niezależny projekt, a nie produkt molocha jakim jest Electronic Arts. Niemniej na nową grę za darmo na Steam warto się skusić. O ile tylko nie macie nic przeciwko grom rytmicznym i macie fizycznie kogoś blisko, z kim można przejść tę całą historię. Niestety, gra nie oferuje rozgrywki przez sieć. W zamian otrzymujemy tylko możliwość cieszenia się starym, dobrym spli-screenem.

Jest to dość unikatowa produkcja, bowiem trafimy do pełnego kolorów świata uroczych zwierzątek i… gliny. Tak, glina jest w tytule, bo to właśnie ona stanowi całe tło wydarzeń. Wcielamy się w jedną z dwóch postaci, które aspirują do bycia mistrzami lepienia z gliny, więc wybierzemy się na przygodę mającą nie tylko umożliwić nam rozwijanie tych umiejętności, ale i odkrycia sekretów wyspy, na której wszystkie te stworzenia mieszkają.

Twórcy chcą zainteresować nas lekkim i przyjemnym dla oka i ucha podejściem do rozgrywki, bez zbytnio wymagających fragmentów. Cały klimat jest zresztą mocno komediowy i takie też są postacie, jakie spotkamy na naszej drodze. Tytuł wyposażono w kilka mini-gier, z których najważniejszą jest właśnie wirtualne lepienie naczyń z gliny. I wszystko to pod przykrywką… gry rytmicznej!

Źródło: Steam