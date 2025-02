Niby już po świętach, ale ten świąteczny, świetnie oceniany horror odbierzecie za darmo

„Bardzo pozytywnie” oceniana produkcja przez graczy na Steam jest dostępna do zdobycia! Gra za darmo w postaci Christmas Night pojawiła się na IndieGala.

IndieGala kolejny raz oferuje graczom możliwość zgarnięcia ciekawej gry za darmo. Jak sama nazwa portalu wskazuje – nie liczcie na jakość AAA, bo mówimy tu wyłącznie o tytułach indie. Christmas Night prezentuje mimo wszystko bardzo wysoki poziom wykonania.

Gra za darmo o horrorze w święta

Już sporo czasu minęło od ostatnich świąt Bożego Narodzenia, ale nie przeszkodziło to IndieGala w oferowaniu kolejnego prezentu dla graczy. Christmas Night to ciekawy horror utrzymany w klimacie świąt, poprowadzony z perspektywy pierwszej osoby. Wcielamy się w dziewczynę, której grozi… makabryczna wersja Świętego Mikołaja. To nawet nie jest Krampus, po prostu jakaś dziwaczna wersja brodacza wprost z koszmaru.

Aby przypisać produkt do konta i pobrać potrzebne do zainstalowania pliki, musicie mieć konto w serwisie IndieGala. Na szczęście jego założenie jest w pełni darmowe. Później udajecie się pod link powyżej, klikacie „Add to library” na dole strony i tyle. W swojej cyfrowej bibliotece znajdziecie wspomniane pliki.

Christmas Night to horror stawiający na fabułę, opowiadający o Bożym Narodzeniu i związanych z nim wierzeniach. Czy zostaniemy nagrodzeni za bycie grzeczną dziewczynką w te Święta, czy też zostaniemy ukarani za bycie rozpieszczoną osobą? – czytamy w opisie produkcji

Gra trafiła również na Steam (niestety, tam jest płatna), dzięki czemu poznaliśmy opinie graczy, którzy się na nią skusili. Łącznie mówimy o „bardzo pozytywnych” notach od graczy, czyli aż 87% pozytywnych głosów. Znaczy, że warto. Nawet jeśli tytuł miałby czekać do kolejnej gwiazdki, aby w niego zagrać i poczuć ten klimat jeszcze mocniej.

