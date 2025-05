Ta gra zniknęła ze Steam. Teraz wraca i przez określony czas będzie do zdobycia za darmo

Darmowy dostęp do Bioprototype już od jutra do 21 czerwca. Przeżyj mutacje i roguelike’owe wyzwania bez wydawania ani grosza. Gra za darmo, po którą faktycznie warto sięgnąć.

Bioprototype powraca na Steam w ramach specjalnej promocji – od 22 maja do 21 czerwca każdy może dodać grę do swojej biblioteki całkowicie za darmo. Po tym okresie tytuł znów wróci do standardowej ceny. Twórcy wyjaśnili, że projekt został wcześniej usunięty z platformy z powodu naruszeń wydawcy, ale sam zespół deweloperski nie był za to odpowiedzialny. Teraz, w ramach rekompensaty za problemy z kluczami i dostępnością, udostępniają pełną wersję gry na dwa miesiące bez opłat.

Gra za darmo powraca na Steam

W Bioprototype łączy się strzelankę typu auto-bomber z programowalnym rozwojem umiejętności. Przed każdą rundą konfigurujesz swój prototyp dzięki różnorodnym mechanikom – wybierasz moduły, które określają sposób ataku, obrony czy mutacji. W trakcie rozgrywki zbierasz organy pokonanych przeciwników, co pozwala na dalsze modyfikacje postaci i eksperymenty z nietypowymi buildami.

Gra oferuje nieskończone fale wrogów, a każda śmierć to szansa na nową kombinację zdolności. Krótkie sesje sprawiają, że łatwo wskoczyć na jedną rundę między codziennymi obowiązkami, a wysoka regrywalność zachęca do ciągłych powrotów.

Dzięki darmowej promocji warto sprawdzić, czy potrafisz stworzyć najbardziej zabójczy prototyp i przetrwać w świecie pełnym chaosu oraz biologicznych zagrożeń. Po zakończeniu okresu free-to-play Bioprototype pozostanie dostępne dla wszystkich, którzy zdążyli ten tytuł zdobyć.

