Kolejna gra do odebrania za darmo na Steam. Macie tylko kilka dni

Na Steamie ruszyła kolejna promocja, dzięki której można za darmo dodać do biblioteki grę Ultimate Zombie Defense. Jest to jednak oferta ograniczona czasowo. Tytuł będzie dostępny bezpłatnie tylko do 15 lipca do godziny 19:00. Po przypisaniu do konta gra zostaje na zawsze.

Gra za darmo na Steam. Ultimate Zombie Defense

Ultimate Zombie Defense to kooperacyjna strzelanka survivalowa osadzona na przedmieściach europejskiego miasta opanowanego przez epidemię zombie. Gracz wciela się w członka elitarnego oddziału wysłanego do tak zwanej strefy zero, by odnaleźć i zniszczyć źródło infekcji. Tytuł nastawiony jest przede wszystkim na intensywną akcję. Możemy grać zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w ramach kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

Mamy tutaj między innymi system budowania bazy; gracze mogą także stawiać barykady, wieżyczki, pola minowe i inne przeszkody obronne. Arsenał broni obejmuje właściwie wszystko, począwszy od strzelb i karabinów, aż po miotacze ognia, granatniki i miniguny. System slow-motion uruchamia się automatycznie w kluczowych momentach, dzięki czemu starcia mogą wyglądać całkiem zjawiskowo.

Na graczy czekają zróżnicowane fale przeciwników, w tym ponad 12 rodzajów zombie i wyjątkowo groźni bossowie. Dostępnych jest osiem grywalnych postaci, a walkom towarzyszy ciężka muzyka metalowa, Krótko mówiąc, jeśli szukacie krwawej, arcade’owej rozrywki w stylu „zbuduj i przetrwaj”, zdecydowanie warto dodać ten tytuł do konta, zanim oferta przepadnie.

Źródło: Steam