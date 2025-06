Gra za darmo od “pioniera survival horroru”, twórcy marki Alone in the Dark

Lubisz skradanki z klimatem starej szkoły survival horroru? To teraz możesz dodać coś naprawdę niepokojącego do swojej biblioteki i to zupełnie za darmo. Na IndieGala rozdawane jest właśnie 2Dark, nietypowa gra stworzona przez Frédéricka Raynala, ojca legendarnego Alone in the Dark. Warto się spieszyć, bo jak to bywa z takimi promocjami – nie będą trwać wiecznie.

Gra za darmo od “ojca survival horroru”

2Dark nie bierze jeńców. To opowieść o byłym detektywie, który po tragicznej śmierci żony i porwaniu dzieci postanawia rozpracować ponurą sieć zbrodni w miasteczku Gloomywood. Gra łączy w sobie mechaniki skradanki, survivalu i eksploracji. Musisz działać w cieniu, planować każdy ruch, a przy tym dbać o dzieci, które zabierasz ze sobą. A one… nie zawsze są ciche i grzeczne.

Klimat jest tu wszystkim. Lokacje są ręcznie projektowane, a świat gry nie wybacza błędów. Baterie do latarki są na wagę złota, amunicja jeszcze rzadsza, a każdy dźwięk – czy to twoje kroki, czy kaszlnięcie po zapisaniu gry papierosem – może ściągnąć na ciebie niebezpieczeństwo. W dodatku musisz uważać na dzieci. Zbyt długi postój i zaczynają płakać, zdradzając Twoją pozycję. Szybko przekonasz się, że prowadzenie ich do bezpiecznego miejsca to misja z piekła rodem.

Fabuła jest ciężka i nieprzyjemna, ale nieprzesadzona. Śledztwo odkrywa coraz bardziej chore sekrety miasteczka, a gracz z czasem naprawdę zaczyna wnikać w ten świat. Raynal wraca tu do korzeni gatunku, mieszając brutalną rzeczywistość z mechanikami, które wymagają cierpliwości i sprytu.

Źródło: IndieGala