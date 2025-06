Absurdu pełna gra za darmo: 100 graczy vs 1 goryl z ocenami 10/10

100 Men vs 1 Gorilla to nowa gra za darmo na Steam, która zadebiutowała właśnie we wczesnym dostępie. Zasady są banalne, a gracze stają przed prostym, ale odlotowym pytaniem – co wygra: 100 niezorganizowanych ludzi czy jedyny, potężny goryl? W każdym meczu losowo wybierany gracz steruje gorylem, a reszta musi się skoordynować, by go powalić. Tytuł tworzony jest przez małe studio Kekdot i oferuje starcia pełne krzyków, chaosu i zaskakujących zwrotów akcji.

100 Men vs 1 Gorilla – gra za darmo do pobrania na Steam

Bitwa nie ogranicza się do jednego trybu, ponieważ twórcy zapewnili szereg ciekawych wariantów rozgrywki: 100 vs 1, grupowy Free‑for‑All z 20 gorylami, 50‑osobowa bitwa, Royale na szczycie, bieg z przeszkodami, łapanie „fałszywych” goryli, gra „Simon mówi” i inne absurdalne pomysły. Całość przyprawiona jest galerią śmiesznych kostiumów – od majtek z bananami po czapki z folii i gniazda ptaków. To jedynie potęguje wrażenie totalnej głupoty, ale w dobrym stylu.

Mechanika to intensywne walki jeden na stu (lub odwrotnie) z uproszczonymi, ale szalenie satysfakcjonującymi ciosami, combo i unikiem. Twórcy zapowiedzieli m.in. selekcję różnych bohaterów, możliwość personalizacji, voice‑chat oraz system dający świeży feel każdego spotkania.

Jak do tej pory grę oceniło na Steam 24 użytkowników i… wszyscy wystawili ocenę pozytywną, zatem mamy średnią 10/10.

Odwieczne pytanie: zawodnicy UFC odpowiadają

Co ciekawe, dywagacje na temat tego, czy 100 osób wygrałoby z gorylem, nie są nowością. Teraz znów zyskało popularność, zatem zobaczcie, co na ten temat sądzą zawodnicy UFC:

#UFCDesMoines headliner Cory Sandhagen gives his take on 100 men vs. 1 gorilla debate. 🦍



"Everything that I could do that would be illegal in a fight, I would probably try to do to a gorilla." pic.twitter.com/wV0pvyoDlE — MMA Junkie (@MMAJunkie) April 30, 2025

Jak zauważa jeden z użytkowników na Reddit: Każdy ma plan, dopóki goryl nie wyrwie rąk pierwszemu facetowi. Pozostałych 99 może przemyśleć swoją decyzję.

Na koniec zerknijcie jeszcze na trailer tej szalonej gry i jeśli chcecie, dołączajcie do zabawy:

