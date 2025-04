Absurdalna gra za darmo na Steam. Uratuj swój... ser?

Mamy dziś czwartek, co oznacza oczywiście między innymi darmowe gry na platformie Epic Games Store. Jeszcze do godziny 17:00 czasu polskiego możecie odbierać przygodówkę typu point-and-click pod tytułem Botanicula, a także dodatek do gry Firestone Online Idle RPG. To jednak nie jedyne prezenty!

Nowa gra za darmo na Steam. Absurdalny roguelike

Przychodzimy do Was bowiem z jedną z najnowszych darmówek, które pojawiły się na platformie Steam. Mowa tutaj o grze Goblins & Gun Runnin’, czyli zwariowanym roguelike akcji w stylu bullet hell, który może Wam się przede wszystkim kojarzyć z produkcjami pokroju Vampire Survivors. Zwariowanym czy też absurdalnym, oba słowa pasują, gdyż naszym celem jest tutaj odzyskanie skradzionego sera z rąk goblinów.

W tym celu przechodzimy przez kolejne pomieszczenia w proceduralnie generowanych dungeonach. Warto zaznaczyć, że to my decydujemy, jak chcemy grać, ponieważ możemy dostosować rozmiar lochów. Jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu na zabawę, możemy zmniejszyć dungeon, a jeśli chcemy posiedzieć trochę dłużej, możemy go zwiększyć. Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście równie absurdalne bronie (jak chociażby trąbka) oraz interesujące postacie, które spotkamy na swojej drodze.

Źródło: Steam