Future Games Show 2021 – pokaz w pigułce. Najciekawsze trailery w jednym miejscu

W nocy z 25 na 26 marca odbyło się Future Games Show 2021. Zobaczyliśmy na nim kilkadziesiąt pozycji i postanowiliśmy wybrać te najciekawsze pokazy.

Future Games Show to organizowane przez serwis GamesRadar widowisko, na którym prezentowane są mniejsze i większe tytuły. Najnowsza edycja wydarzenia przyniosła ze sobą kilkadziesiąt intrygujących zapowiedzi. Oto kilka najciekawiej zapowiadających się pozycji zaprezentowanych na tym evencie.

Kena: Bridge of Spirits – piękna grafika to nie wszystko

Kena wygląda ślicznie, ale przy okazji zapowiada się bosko od strony rozgrywki. Nowy zwiastun tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że zdecydowanie jest na co czekać.

War Hospital – wojna z perspektywy medyków

Pierwsza gra od Polaków na tej liście. Brave Lamb Studios nie pochwalili się jeszcze rozgrywką, ale War Hospital prezentuje bardzo ciekawy pomysł. Gracze wcielą się w rolę zarządcy szpitala polowego i spróbują uratować życie żołnierzy. Śliczny zwiastun jeszcze bardziej podkręca oczekiwania.

Humankind – opóźniony konkurent Civilization

Nie jestem wielkim fanem strategii turowych, ale wyjątkiem od reguły są serie Total War i Civilization. Humankind staje w szranki ze znanymi markami i oferuje przy tym spory powiew świeżości. Grę opóźniono na 18 sierpnia, lecz w zamian otrzymaliśmy świeżutki zwiastun. Co więcej, twórcy przybliżyli w nim mechanikę dyplomacji.

Inkulinati – czarny (rysowany) koń Future Games Show 2021

Kolejna gra od polskiego zespołu. Inkulinati to turówka, którą cechuje dziwaczny, ale jakże urokliwy styl oprawy. Nawet jeśli rozgrywka nie spodoba się każdemu, to nadal myślę, że warto obserwować ten tytuł. Wypełniony humorem indyk od Yaza Games to jedna z bardziej kreatywnych produkcji zaprezentowanych na FGS 2021.

Glitchpunk – GTA w cyberpunkowych realiach

I znów – gra od naszego rodzimego zespołu. Tym razem mamy do czynienia z inspirowaną GTA produkcją osadzoną w cyberpunkowym świecie. Pomysł na papierze brzmi dobrze i mam nadzieję, że nie zawiodę się jak w przypadku Rustlera, który operował podobnym zamysłem. Trailer zwiastuje bardzo sympatyczną produkcję.

Oddworld: Soulstorm – gra z PS Plus błyszczy na zwiastunie

Nowe Oddworld zadebiutuje w kwietniowym PS Plus, a nowy trailer prezentuje rzut okiem na rozgrywkę. Fani kultowej serii mają na co czekać i kto wie, może Abe przekona do siebie nowych graczy?

Axiom Verge 2 – metroidvania jakich mało

Zapowiedź kontynuacji Axiom Verge spadła na fanów metroidvanii jakiś czas temu jak grom z jasnego nieba. Kontynuacja uznanej przez graczy i krytyków produkcji zmierza już na nasze sprzęty do grania i zapowiada się bardzo intrygująco.

Quantum Error – zastrzyk strachu gwarantowany

To jedna z tych gier, które mogą być wielkim hitem albo ogromną klapą. Quantum Erorr wygląda pięknie, choć ładna oprawa nie zawsze idzie w parze z dobrą rozgrywkę. Niemniej jako wielki fan horroru czekam na ten twór jak zły, a i nowy zwiastun robi świetną robotę.

Gamedec – dobrze rokujące RPG od Polaków

Kolejna cyberpunkowa gra od naszych rodaków, a dodatkowo jest to RPG. Gamedec został zapowiedziany już jakiś czas temu, ale nowy zwiastun przybliża nam lepiej wizualną stronę świata tej produkcji. Jest bardzo ładnie, ale przede wszystkim szalenie klimatycznie.

The Lord of the Rings: Gollum nadal jest brzydkie, ale mamy gameplay

Fani Władcy Pierścieni musieli długo czekać na zapowiedź kolejnej gry osadzonej w Śródziemiu. Gollum delikatnie mówiąc nie zachwyca grafiką, ale świeżutki trailer pozwala nam zerknąć na urywki gameplay’u. Fani skradanek powinni mieć ten tytuł na oku.

Zapowiedzi pojawiło się rzecz jasna znacznie więcej. Jeśli chcecie przejrzeć wszystkie z nich, to organizatorzy Future Games Show 2021 opublikowali pełne zestawienie trailerów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.