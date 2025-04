Darmowy skin Star Wars do Fortnite. Oto jak go zdobyć

Epic Games przygotowało nie lada gratkę dla fanów Gwiezdnych Wojen grających w Fortnite. Przez ograniczony czas, do 31 sierpnia 2025 roku, gracze mogą całkowicie za darmo zdobyć skin Szturmowca Najwyższego Porządku. Co najlepsze, strój będzie dostępny zarówno w klasycznym Fortnite, jak i w wersji LEGO, więc możesz go używać w obu trybach gry.

Jak odebrać darmowy skin do Fortnite?

Aby odebrać darmowy skin, wystarczy zalogować się na swoje konto Epic Games i połączyć je z kontem MyDisney. Później powinien pojawić się w Waszej grze jako dostępny do zdobycia za darmo.

Ten darmowy skin to tylko przedsmak większej współpracy między Epic Games a Disney, którą twórcy nazywają „Największą Kolaboracją Star Wars” w historii Fortnite. Wydarzenie to rozpocznie się już w przyszłym miesiącu i przyniesie wiele niespodzianek dla fanów uniwersum. Wśród nich znajdzie się nawet Darth Jar Jar Binks, co z pewnością wzbudzi zainteresowanie wśród najbardziej zagorzałych fanów serii.

Największą atrakcją nadchodzącego wydarzenia będzie ekskluzywna premiera dwóch pierwszych odcinków serialu Star Wars: Tales of the Underworld w Fortnite. Co ciekawe, odcinki te będą dostępne w grze jeszcze przed ich oficjalną premierą na platformie Disney+. Wydarzenie z oglądaniem serialu rozpocznie się 2 maja o godzinie 16:00 czasu polskiego, a dołączyć do niego można używając kodu 2124-6713-8076.

Źródło: mp1st